Шупо-Мотінг повторив унікальне для Баварії досягнення Роя Макая

Форвард продовжив виправдовувати сподівання.

Напередодні мюнхенська Баварія здобула другу перемогу в двоматчевому двобої проти французького Парі Сен-Жермен, завдяки чому пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — ПСЖ 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Перший м’яч у звітному протистоянні на власний рахунок записав камерунський нападник німецького походження Ерік-Максім Шупо-Мотінг, завершивши наприкінці першого тайму результативну передачу в межах чужого штрафного від Леона Горецки.

Як підказує статистика, завдяки цьому результативному пострілу, а також появі на полі в стартовому складі, 33-річний виконавець став автором досягнення, яке раніше в історії Баварії підкорювалось лише одному футболісту.

Ідеться про нідерландського нападника Роя Макая, який у сезоні-2003/04 забивав у перших чотирьох матчах Ліги чемпіонів УЄФА за умови появи в стартовому складі команди.

У поточній кампанії свої м’ячі від Шупо-Мотінга отримували також чеська Вікторія Пльзень (5:0), каталонська Барселона (0:3) та міланський Інтер (2:0).

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Аугсбурга.