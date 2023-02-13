Матюїді — щодо матчу ПСЖ — Баварія: Психологічний аспект буде вирішальним

Колишній гравець парижан прокоментував майбутній двобій.

У рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен зустрінеться з мюнхенською Баварією.

Напередодні першого протистояння в цій парі команд, яке відбудеться на Парк де Пренс, колишній півзахисник "червоно-синіх" Блез Матюїді, який наразі виступає в складі американського Інтер Маямі, розповів про власні очікування від гри.

"Обидві команди мають у своїх складах чудових гравців. Це буде дивовижна гра, але дуже важка для тих гравців, які перебуватимуть безпосередньо на полі.

Обидві команди повинні бути готові до боротьби. Зрештою, психологічний аспект буде вирішальним. Ми любимо такі ігри.

Кінгслі Коман для мене як брат. Я все ще пам’ятаю, як було грати з ним у ПСЖ. Я вже тоді бачив, що він дуже талановитий. У нього було те, чого ніхто не мав. Він був швидким, сильним і мав хороше розуміння гри. Ми були дуже розчаровані, коли він пішов із клубу.

Зрештою, це було найкраще рішення для нього. Зараз він уже тривалий час грає за Баварію на найвищому рівні. Він — важливий гравець у цьому великому клубі, чудовий професіонал із високою якістю, один із найкращий вінгер у світі. Я радий за нього.

Кілька років тому, коли Бенжамен Павар був у Ліллі, я зустрічався з ним проти ПСЖ. Я бачив, що в нього є потенціал стати великим гравцем. Але я все ж таки був трохи здивований, що він дійшов аж до такого рівня. Його трудова етика дуже допомогла йому. Я дуже поважаю його. Він на це заслуговує.

Дайо Упамекано чудово зіграв на чемпіонаті світу. Я був здивований, тому що це був його перший чемпіонат світу, а це ніколи не буває легко. У нього є все: він швидкий, сильний і чудово володіє ногами. Він може стати одним із найкращих захисників у світі. Але він повинен продовжувати працювати.

Щодо де Лігта, то я грав проти Аякса кілька років тому. Тоді він уже виглядав потужно. Коли він прийшов до Ювентуса, йому було важко поряд із такими захисниками, як Бонуччі чи К’єлліні. Але Маттейс — чудовий гравець.Я впевнений, що у нього буде хороша кар'єра.

Коли Жоау Канселу прийшов до Юве в 2018 році, його ніхто не знав. Я пам’ятаю його перше тренування. Коли все закінчилося, я подзвонив братові і сказав: "Брате, тут у нас новенький, він просто чудовий. Але його ніхто не знає, він із Валенсії.

Молодий, швидкий, технічно сильний, у нього гарне бачення гри. Я роками не бачив правого або лівого захисника його рівня". Мене не здивувало те, що він зробив у Манчестер Сіті пізніше. Ця оренда до Баварії — чудове рішення.

А щодо Кімміха, то він як завжди — вражаючий, головна зірка Баварії та всієї Німеччини. Він може грати на багатьох позиціях, як правий захисник, а також у центрі півзахисту. Він демонструє якісні та сильні виступи на найвищому рівні. Поряд з іншими зірками, зараз він є обличчям Баварії.

Мусіала ж навпаки — молодий гравець, але він має достатню якість, щоб стати одним із найкращих у світі. Він добре грав на чемпіонаті світу. Він той, хто може змінити ситуацію у великих матчах", — заявив французький виконавець.

Матч ПСЖ — Баварія відбудеться 14 лютого, о 22:00.