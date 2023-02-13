Порту
2
Атлетіко
1
01 листопада
19:45
Баєр Леверкузен
0
Брюгге
0
01 листопада
19:45
Рейнджерс
1
Аякс
3
01 листопада
22:00
Ліверпуль
2
Наполі
0
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
2
Барселона
4
01 листопада
22:00
Баварія
2
Інтер
0
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
1
Айнтрахт Франкфурт
2
01 листопада
22:00
Марсель
1
Тоттенгем
2
01 листопада
22:00
Шахтар
0
РБ Лейпциг
4
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
5
Селтік
1
02 листопада
19:45
Челсі
2
Динамо Загреб
1
02 листопада
22:00
Мілан
4
РБ Зальцбург
0
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
3
Севілья
1
02 листопада
22:00
Копенгаген
1
Боруссія Дортмунд
1
02 листопада
22:00
Ювентус
1
ПСЖ
2
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
1
Бенфіка
6
02 листопада
22:00
ПСЖ
-
Баварія
-
14 лютого
22:00
Мілан
-
Тоттенгем
-
14 лютого
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Челсі
-
15 лютого
22:00
Брюгге
-
Бенфіка
-
15 лютого
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
21 лютого
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Наполі
-
21 лютого
22:00
Інтер
-
Порту
-
22 лютого
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
22 лютого
22:00
Челсі
-
Боруссія Дортмунд
-
07 березня
22:00
Брюгге
-
Бенфіка
-
07 березня
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
08 березня
22:00
Мілан
-
Тоттенгем
-
08 березня
22:00
Порту
-
Інтер
-
14 березня
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
14 березня
22:00
Наполі
-
Айнтрахт Франкфурт
-
15 березня
22:00
Реал Мадрид
-
Ліверпуль
-
15 березня
22:00

Хавбек Руху U-19 Підгурський: Ми повинні проходити Мілан в Юнацькій лізі УЄФА

13 лютого 2023

Денис Підгурський, сайт Руху

Коментар хавбека після жеребкування плей-оф Юнацької ліги чемпіонів.

Півзахисник Руху U-19 Денис Підгурський прокоментував результат жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де його команді доведеться зіграти з Міланом.

"Скажу відверто, я хотів, аби жереб звів нас із Манчестер Сіті, адже це моя улюблена команда, але випав Мілан. Це теж добре.

Ми жартуємо в команді, що це заслуга нашого партнера Мілана Михальчука. Хотілося б, звичайно, зіграти цей поєдинок на легендарному стадіоні Сан-Сіро, але розуміємо, що цього не буде.

Зіграти з Міланом на виїзді – це просто величезний досвід. Вважаю, що ми повинні проходити цього суперника. Наші тренери-аналітики навіть не додивилися жеребкування до кінця, адже вже побігли робити аналіз Мілана.

В нас дуже сильний тренерський штаб. І футболісти теж, я вважаю, високого рівня, тому дивимося на це протистояння оптимістично. У нас немає фактора рідних стін, адже навіть свої номінально домашні поєдинки ми грали у Польщі.

Звичайно, для Мілана це є певною перевагою, але я сподіваюся, що ми теж не залишимося без підтримки. Все буде добре", — цитує півзахисника офіційний сайт Руху.

Орієнтовна дата матчів 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА заплановано на 28 лютого — 1 березня. Для українського колективу матч матиме гостьовий характер.

Зазначимо, що переможець пари Рух U-19 – Мілан U-19 зустрінеться з переможцем протистояння Атлетіко Мадрид U-19 (Іспанія) – Генк U-19 (Бельгія).

Нагадаємо, що у першому матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА львівський Рух обіграв міланський Інтер за підсумками післяматчевої серії пенальті, завершивши основний час із рахунком 1:1.

команди
статті на тему:
Богдан Слюбик, сайт Руху 13 февраля 2023 Захисник Руху U-19 Слюбик: На сто відсотків був упевнений, що жереб нас не зведе з Міланом
Марко Сапуга, сайт Руху 13 февраля 2023 Сапуга: Мілан? Завдання — пройти у чвертьфінал Юнацької ліги УЄФА
Віталій Пономарьов, офіційний сайт Руху 13 февраля 2023 Тренер Руху U-19 Пономарьов: Зробимо все, аби гідно представити нашу країну в матчі з Міланом
   