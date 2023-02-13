Хавбек Руху U-19 Підгурський: Ми повинні проходити Мілан в Юнацькій лізі УЄФА

Коментар хавбека після жеребкування плей-оф Юнацької ліги чемпіонів.

Півзахисник Руху U-19 Денис Підгурський прокоментував результат жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де його команді доведеться зіграти з Міланом.

"Скажу відверто, я хотів, аби жереб звів нас із Манчестер Сіті, адже це моя улюблена команда, але випав Мілан. Це теж добре.

Ми жартуємо в команді, що це заслуга нашого партнера Мілана Михальчука. Хотілося б, звичайно, зіграти цей поєдинок на легендарному стадіоні Сан-Сіро, але розуміємо, що цього не буде.

Зіграти з Міланом на виїзді – це просто величезний досвід. Вважаю, що ми повинні проходити цього суперника. Наші тренери-аналітики навіть не додивилися жеребкування до кінця, адже вже побігли робити аналіз Мілана.

В нас дуже сильний тренерський штаб. І футболісти теж, я вважаю, високого рівня, тому дивимося на це протистояння оптимістично. У нас немає фактора рідних стін, адже навіть свої номінально домашні поєдинки ми грали у Польщі.

Звичайно, для Мілана це є певною перевагою, але я сподіваюся, що ми теж не залишимося без підтримки. Все буде добре", — цитує півзахисника офіційний сайт Руху.

Орієнтовна дата матчів 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА заплановано на 28 лютого — 1 березня. Для українського колективу матч матиме гостьовий характер.

Зазначимо, що переможець пари Рух U-19 – Мілан U-19 зустрінеться з переможцем протистояння Атлетіко Мадрид U-19 (Іспанія) – Генк U-19 (Бельгія).

Нагадаємо, що у першому матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА львівський Рух обіграв міланський Інтер за підсумками післяматчевої серії пенальті, завершивши основний час із рахунком 1:1.