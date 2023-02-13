Захисник Руху U-19 Слюбик: На сто відсотків був упевнений, що жереб нас не зведе з Міланом

Емоції гравця після того, як команда отримала нового суперника.

Захисник Руху U-19 Богдан Слюбик прокоментував результат жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де його команді доведеться зіграти з Міланом.

"У мене мама живе в Італії, тож я впевнений, що вона точно приїде на гру мене підтримати. Я буду неймовірно щасливим.

Я чомусь був на сто відсотків упевнений, що жереб нас не зведе з Міланом. Не вірив у такий збіг обставин, що знову випаде італійська команда. Швидше гадав, що випаде Манчестер Сіті, ПСЖ або ж Ліверпуль.

Нам потрібно буде дуже серйозно налаштуватися на цю гру, і нам усе вдасться. Ми повинні наполегливо готуватися, терпіти та доводити на кожному тренуванні, що ми заслуговуємо на цей матч. Досвід гри з Інтеро» нам точно допоможе, адже у нас з’явилося більше впевненості.

Наразі ще не знаю, що собою являє Мілан, адже не стежив за їхньою грою на груповому етапі, але зараз настав час, коли потрібно детально вивчити їхню гру. Будемо цим займатися", - цитує захисника офіційний сайт Руху.

Орієнтовна дата матчів 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА заплановано на 28 лютого — 1 березня. Для українського колективу матч матиме гостьовий характер.

Зазначимо, що переможець пари Рух U-19 – Мілан U-19 зустрінеться з переможцем протистояння Атлетіко Мадрид U-19 (Іспанія) – Генк U-19 (Бельгія).

Нагадаємо, що у першому матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА львівський Рух обіграв міланський Інтер за підсумками післяматчевої серії пенальті, завершивши основний час із рахунком 1:1.