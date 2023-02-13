Сапуга: Мілан? Завдання — пройти у чвертьфінал Юнацької ліги УЄФА

Коментар хавбека після жеребкування плей-оф Юнацької ліги чемпіонів.

Півзахисник Руху U-19 Марко Сапуга прокоментував результат жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де його команді доведеться зіграти з Міланом.

"Звичайно, було дуже приємно спостерігати за церемонією жеребкування, але на цій стадії вже немає слабких суперників.

На Мілан будемо налаштовуватися так само, як і на Інтер. Наші тренери нам точно скажуть, як потрібно грати проти італійської команди. Тренери-аналітики проведуть детальний аналіз. Ми будемо знати їхні сильні та слабкі сторони, будемо зважати на всю інформацію.

В нашій країні триває війна, тому кожен матч ми граємо на виїзді. Наші близькі та рідні приїжджали та нас, підтримували, якщо випадала така нагода. За це їм велика подяка.

На цей матч ми вийдемо з максимальною концентрацією. Без сумнівів, завдання – пройти у чвертьфінал Юнацької ліги УЄФА. Фактор рідного поля десь сприятиме гравцям Мілану, але це не ключове. Можливо, вже від сьогодні будемо з хлопцями переглядати матчі нашого суперника", — цитує півзахисника офіційний сайт Руху.

Орієнтовна дата матчів 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА заплановано на 28 лютого — 1 березня. Для українського колективу матч матиме гостьовий характер.

Зазначимо, що переможець пари Рух U-19 – Мілан U-19 зустрінеться з переможцем протистояння Атлетіко Мадрид U-19 (Іспанія) – Генк U-19 (Бельгія).

Нагадаємо, що у першому матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА львівський Рух обіграв міланський Інтер за підсумками післяматчевої серії пенальті, завершивши основний час із рахунком 1:1.