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Рух U-19 переміг Інтер U-19 у Юнацькій лізі УЄФА

08 лютого 2023

Рух

Українська команда пройшла в 1/8 фіналу змагання.

У рамках 1/16 фіналу юнацької Ліги чемпіонів юнацька команда Руху зустрічалась із однолітками з міланського Інтеру.

У першому таймі українська команда відкрила рахунок. Сергій Панченко став автором результативного пострілу — 1:0.

Проте вже на початку другої половини зустрічі, на 52 хвилині, Франческо Піо Еспосіто зрівняв рахунок на табло.

В основний час гра завершилась із рахунком 1:1, і доля вирішилась у серії пенальті. Гравці Руху виграли цю боротьбу нервів.

Рух U-19 — Інтер U-19 1:1 (4:3 по пен.)

Голи: Панченко, 30 — Еспосіто, 52

Рух: Герета (Ванівський, 90+2) – Кітела, Слюбик, Холод, Роман – Сапуга, Підгурський – Столярчук, Русяк, Добрянський (Касарда, 68) – Панченко (Квас, 81).

Інтер: Каллігаріс – Дзанотті, Кассама, Фонтанароза, Пеламатті – Карбоні, Станковіч, Камате (Мартіні, 77) – Овусу (Куратоло, 74), Еспозіто, Ілієв.

Попередження: Холод, Русяк, Підгурський, Карбоні, Сапуга.

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