Рух U-19 переміг Інтер U-19 у Юнацькій лізі УЄФА

У рамках 1/16 фіналу юнацької Ліги чемпіонів юнацька команда Руху зустрічалась із однолітками з міланського Інтеру.
У першому таймі українська команда відкрила рахунок. Сергій Панченко став автором результативного пострілу — 1:0.
Проте вже на початку другої половини зустрічі, на 52 хвилині, Франческо Піо Еспосіто зрівняв рахунок на табло.
В основний час гра завершилась із рахунком 1:1, і доля вирішилась у серії пенальті. Гравці Руху виграли цю боротьбу нервів.
Рух U-19 — Інтер U-19 1:1 (4:3 по пен.)
Голи: Панченко, 30 — Еспосіто, 52
Рух: Герета (Ванівський, 90+2) – Кітела, Слюбик, Холод, Роман – Сапуга, Підгурський – Столярчук, Русяк, Добрянський (Касарда, 68) – Панченко (Квас, 81).
Інтер: Каллігаріс – Дзанотті, Кассама, Фонтанароза, Пеламатті – Карбоні, Станковіч, Камате (Мартіні, 77) – Овусу (Куратоло, 74), Еспозіто, Ілієв.
Попередження: Холод, Русяк, Підгурський, Карбоні, Сапуга.