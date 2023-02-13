Тренер Руху U-19 Пономарьов: Зробимо все, аби гідно представити нашу країну в матчі з Міланом

Коментар тренера після жеребкування плей-оф Юнацької ліги чемпіонів.

Головний тренер Руху U-19 Віталій Пономарьов прокоментував результат жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де його команді доведеться зіграти з Міланом.

"Можу сказати точно, що на стадії 1/8-ої фіналу немає слабких суперників. Будемо робити все, аби гідно представити наше місто та нашу країну в цьому матчі.

Скажу більше, підготовка команди до гри розпочалася відразу по завершенню протистояння з Інтером. Тепер, звичайно, будуть деякі корективи й інші моменти в підготовці. Розпочинаємо вивчати суперника. Наші тренери-аналітики зробили величезний обсяг роботи під часу аналізу суперників Інтера в чемпіонаті Італії. Гадаю, що вони вже мають певну інформацію і щодо Мілана", — цитує Пономарьова офіційний сайт Руху.

Орієнтовна дата матчів 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА заплановано на 28 лютого — 1 березня. Для українського колективу матч матиме гостьовий характер.

Зазначимо, що переможець пари Рух U-19 – Мілан U-19 зустрінеться з переможцем протистояння Атлетіко Мадрид U-19 (Іспанія) – Генк U-19 (Бельгія).

Нагадаємо, що у першому матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА львівський Рух обіграв міланський Інтер за підсумками післяматчевої серії пенальті, завершивши основний час із рахунком 1:1.