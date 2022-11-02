Клопп: Перемога над Наполі — хороша реакція на поразку від Лідса

02 листопада 2022

Юрген Клопп і Лучано Спаллетті, офіційний сайт УЄФА

Підсумки матчу проти італійців в Лізі чемпіонів від тренера Ліверпуля.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Наполі в Лізі чемпіонів.

"Ми грали з неймовірно потужним Наполі. Ми вийшли з потрібним настроєм, дали справжній бій та перекривали на полі всі можливі простори.

Знаємо, наскільки Наполі класний. Хотілося побачити відповідну реакцію на суботню поразку від Лідса, що в результаті вдалося зробити", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

За підсумками групового етапу Наполі посів перше місце в групі, Ліверпуль — другий. Аякс опинився на третій сходинці, а Рейнджерс — четвертий.

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