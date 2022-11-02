Рейнджерс установив антирекорд виступів на груповому етапі Ліги чемпіонів

Цьогорічну кампанію шотландський колектив провалив.

У матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Рейнджерс на власному полі поступився амстердамському Аяксу (1:3).

Рейнджерс — Аякс 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Ця поразка для "плюшевих ведмедиків" стала шостою з шести можливих у цьогорічному розіграші головного клубного турніру Старого Світу.

При цьому, різниця забити та пропущених м’ячів у колективу Джованні ван Бронкхорста зупинилась на позначці 2:22, що в свою чергу зумовило встановлення нового антирекорду цієї стадії турніру.

Раніше загребське Динамо в сезоні-2011/12 та чеська Вікторія в цьогорічній кампанії мали співвідношення 3:22 та 5:24 за цим показником відповідно.

Зазначимо, що майже третина пропущених голів Рейнджерс прийшлась на домашній матч проти англійського Ліверпуля.