Айнтрахт вперше в своїй історії вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів

Франкфуртці творять історію на наших очах.

Айнтрахт Франкфурт здобув вольову перемогу у матчі зі Спортінгом та вперше в своїй історії кваліфікувався до стадії плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що команда поступалася у рахунку після голу Артура Гомеса, проте зуміла вирвати бажаний результат завдяки взяттям воріт Даїчі Камади та Коло Муані.

Таким чином, німецький колектив обійшов португальців у таблиці та посів другу сходинку.

До речі, це історичний вихід саме у Лізі чемпіонів, бо в Кубку Європейських чемпіонів Франкфурт доходив до найбільш результативного фіналу в історії турніру у 1960 році.

Тоді клуб поступився Реалу з рахунком 3:7.