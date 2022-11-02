Салах: Приємні відчуття від перемоги над однією з найкращих команд у світі

Найкращий гравець матчу проти Наполі висловився після звитяги на Енфілді.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував перемогу над Наполі у завершальному турі групового турніру Ліги чемпіонів (2:0).

"Приємні відчуття від перемоги над однією з найкращих у світі команд. Так нам і треба продовжувати надалі – ось і все. Результат для нас – добрий. Сподіваюся, він додасть нам впевненості у власних силах. Нам потрібно буде зосередитись на грі у себе в лізі. Зрештою, ми досягли дуже важливого для нас результату. Ми добре зіграли проти сильної команди.

Я так до кінця і не певен [хто автор першого гола]. Я просто добивав. Якщо саме я забив, дуже цим задоволений, проте ми просто раді тому, що здобули перемогу.

Кінцівка була неймовірною. Безперечно, ми цим дуже задоволені. Результат для нас добрий і на майбутнє надає нам впевненості.

Впевненості це надає, але все ж таки лише як окремо взята гра. Ми добре закінчили груповий турнір, але нам, як і раніше, необхідно додавати в АПЛ, тож тепер зосередимося на цьому", — цитує єгиптянина офіційний сайт УЄФА.

За підсумками групового етапу Наполі посів перше місце в групі, Ліверпуль — другий. Аякс опинився на третій сходинці, а Рейнджерс — четвертий.