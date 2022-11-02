Сон пройде більш детальне медобстеження після травми у матчі з Марселем

Кореєць отримав неприємне пошкодження з французами.

Тоттенгем обстежить Хон Мін Сона в середу після того, як він був змушений покинути поле через пошкодження у матчі проти Марселя.

На 24-ій хвилині конголезький захисник Шансель Мбемби вдарив корейця по лівій частині його обличчя, коли він намагався виграти верхову боротьбу. Його замінив Ів Біссума.

Представники лондонців повідомляють про те, що Сон святкував перемогу разом із партнерами після матчу та почувався краще.

Відповідаючи на запитання про травму, асистент Антоніо Конте Крістіан Стелліні додав, що око гравця трохи опухло й потрібно буде більш детально розібратися із травмою.

Нагадаємо, що Тоттенгем вирвав драматичну перемогу з Марселем та виграв свою групу.