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-
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-
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-
25 жовтня
22:00
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-
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-
25 жовтня
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-
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-
26 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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-
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Легендарний голкіпер МЮ підтримав Трубіна після жахливого зіткнення з Рюдігером

12 жовтня 2022

Анатолій Трубін, фото інстаграм Трубіна

Петер Шмейхель зустрівся з українським голкіпером.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін після матчу з Реалом, в якому він отримав травму у зіткненні з Рюдігером, зустрівся з легендарним представником воротарського цеху — Петером Шмейхелем.

"Дякую за підтримку", — підписав українець світлину з Петером у своєму Instagram.

До речі, Анатолій Трубін прокоментував зіткнення із захисником Реала Антоніо Рюдігером у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:1).

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

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