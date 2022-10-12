Легендарний голкіпер МЮ підтримав Трубіна після жахливого зіткнення з Рюдігером

Петер Шмейхель зустрівся з українським голкіпером.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін після матчу з Реалом, в якому він отримав травму у зіткненні з Рюдігером, зустрівся з легендарним представником воротарського цеху — Петером Шмейхелем.

"Дякую за підтримку", — підписав українець світлину з Петером у своєму Instagram.

До речі, Анатолій Трубін прокоментував зіткнення із захисником Реала Антоніо Рюдігером у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:1).

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.