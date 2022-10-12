Трубін: Зашили, забинтували. Майже як новенький

Голкіпер "гірників" поділився своїми думками після матчу із Реалом.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін прокоментував зіткнення із захисником Реала Антоніо Рюдігером у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:1).

"Емоцій після вчорашнього матчу багато. Але найбільше у мене зараз вдячності. Дякую усім, хто написав "Як ти?", "Як самопочуття?" і подібні питання.

Одразу скажу, що почуваюсь добре. Зашили, забинтували. Майже як новенький. Фото як підтвердження.

Дякую усім вболівальникам на стадіоні, біля телевізорів, у соцмережах, усюди. Якби існувала Ліга вболівальників, ви б уже її виграли. Ваша підтримка дуже багато означає для нас.

Дякую усім, хто зараз працює на нашу спільну головну перемогу — перемогу нашої країни. ЗСУ, волонтери, усі-усі люди, які стоять, тримаються, донатять та ніколи не здаються, бо українці! Ми обов'язково переможемо. Ще раз дякую", — написав Трубін в Instagram.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.