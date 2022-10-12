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Рюдігер уникнув серйозної травми після зіткнення із Трубіним

12 жовтня 2022

Травма Рюдігера, Getty Images

Футболіст під час матчу отримав пошкодження.

Захисник мадридського Реала та автор єдиного голу у ворота Шахтаря Антоніо Рюдігер отримав травму під час зіткнення із воротарем української команди Анатолієм Трубіним.

Як повідомляє Marca, після гри німецькому центрбеку наклали 20 швів. Але, як виявилось, він уникнув серйозного пошкодження.

В нього могло бути пошкодження кісток черепа, але все вийшло якнайкраще. Наразі він не може відкрити одне око.

Проте вже у Ель-Класіко Рюдігер може вийти на поле. Якщо лікарі дадуть зелене світло, то футболіст має грати із захисною маскою.

Ще захищаючи кольори Челсі Антоніо отримував такого типу пошкодження та вже має досвід ігор у масці.

Нагадаємо, що Ель-Класіко між Реалм та Барселоною відбудеться у неділю, 16 жовтня, та розпочнеться о 17:15 за київським часом.

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