Йовічевіч: Завтра усі будуть українцями: і Тейлор, і я, і Лассіна Траоре, і Джурасек

Хорватський наставник Шахтаря висловився напередодні матчу з Реалом.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився думками напередодні матчу з Реалом у Лізі чемпіонів. Зокрема наставник "гірників" висловився про видатну гру Анатолія Трубіна на Сантьяго Бернабеу, про майбутній матч з Динамо у Львові, а також повідомив, що його штаб детально розібрав гру Реала минулого тижня.

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Про Трубіна

"Кожна команда, яка змагається на найвищому рівні, має топворотаря. І якщо взяти минулий сезон, то Реалу було б складно виграти Лігу чемпіонів без Тібо Куртуа. Це топрівень. Настільки ж є важливим і Анатолій Трубін для нас, для виконання найвищих цілей, що Шахтар ставить собі. І та гра, яку він продемонстрував на Сантьяго Бернабеу, – це його візитівка на європейському рівні. Але це не вперше. Можливо, Бернабеу побачив його тільки зараз у такому світлі, проте ми бачимо таку гру Трубіна часто. Його позиція і статус у збірній теж доказ його таланту. Упевнений, він зробить чудову кар’єру. Він є дуже важливим не лише на тій відповідальній позиції, яку займає. Звичайно, бувають матчі, коли молодий хлопець робить менше, однак загалом він – топ. Так само як і Куртуа".

Про матч Шахтаря й Динамо у Львові

"Зараз емоції змішані, знаєте. І насамперед важливими є люди. Кожен із нас має сім’ю на території України, ми переживаємо за цю ситуацію, проте однаково гру не скасовуватимуть. Не знаємо, що буде за тиждень, яка буде ситуація. Знаємо, що Олександрія сьогодні, звісно, не грає. Хто думатиме зараз про футбол, коли є речі значно важливіші. Але нам завтра не вдасться скасувати матч – будемо змушені вийти на поле і показати, що ми б’ємось один за одного та представляємо український народ. Українці повинні бачити, що ми б’ємося й віддаємо всі сили на полі. Адже це наша відповідальність. Тактично ми розглядали гру: уважаємо, що можемо додати порівняно з останньою зустріччю на Сантьяго Бернабеу і показати все найкраще, на що здатні".

Яким буде завтра склад Шахтаря

"Усі будуть українцями. І Тейлор, і я, і Лассіна Траоре, і Джурасек. Усі – українці завтра. І ще 40 мільйонів українців буде. І ще 10 мільйонів за кордоном", — підкреслив хорватський коуч.

Матч Шахтар — Реал відбудеться завтра у Варшаві. Початок — о 22:00.

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