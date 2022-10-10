Шахтар — Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" продовжують виступи у головному єврокубковому турнірі.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар проведе домашній поєдинок проти мадридського Реала, який пройде в Польщі.

Незважаючи на всі труднощі та прогнози, команда Ігора Йовічевіча змогла здивувати всіх у єврокубках і після трьох турів має добрі шанси для забезпечення єврокубкової весни.

У першому турі був обіграний Лейпциг, а у другому турі нічия із Селтіком. Перша поразка була від Реала у Мадриді з рахунком 1:2.

Таким чином, Реал упевнено лідирує у групі Ліги чемпіонів, набравши дев'ять очок. У Шахтаря чотири очки, у Лейпцига – три, а у Селтіка – одне.

Онлайн трансляція:

За версією букмекерів, очевидним фаворитом матчу є Реал. На перемогу команди Карло Анчелотті пропонується коефіцієнт – 1,39, тоді як успіх Шахтаря оцінено у 7,40. На нічию можна поставити з коефіцієнтом – 5,50.

Нагадаємо, що матч Шахтар — Реал відбудеться завтра, 11 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.