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-
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Васкес: Дуже важко уявити те, що відбувається зараз в Україні

10 жовтня 2022

Лукас Васкес, офіційний сайт Реала

Гравець Реала підтримав Україну напередодні матчу з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Захисник Реала Лукас Васкес прокоментував події в Україні та висловився напередодні матчу з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

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"Мені дуже важко уявити те, що відбувається зараз в Україні. Сподіваюся, що це закінчиться якнайшвидше, і в Україні настане мир. У нас попереду дуже важливий матч проти Шахтаря.

Якщо ми виграємо, то вийдемо до плей-оф Ліги чемпіонів. Матч із Барселоною? Він теж важливий, але всі наші думки зараз про гру з Шахтарем. Мотивація перемагати у нас нікуди не поділася — щороку ми хочемо вигравати ще й ще", — сказав Лукас.

Матч Шахтар — Реал відбудеться завтра у Варшаві. Початок — о 22:00.

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