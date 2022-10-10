Васкес: Дуже важко уявити те, що відбувається зараз в Україні

Гравець Реала підтримав Україну напередодні матчу з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Захисник Реала Лукас Васкес прокоментував події в Україні та висловився напередодні матчу з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

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"Мені дуже важко уявити те, що відбувається зараз в Україні. Сподіваюся, що це закінчиться якнайшвидше, і в Україні настане мир. У нас попереду дуже важливий матч проти Шахтаря.

Якщо ми виграємо, то вийдемо до плей-оф Ліги чемпіонів. Матч із Барселоною? Він теж важливий, але всі наші думки зараз про гру з Шахтарем. Мотивація перемагати у нас нікуди не поділася — щороку ми хочемо вигравати ще й ще", — сказав Лукас.

Матч Шахтар — Реал відбудеться завтра у Варшаві. Початок — о 22:00.

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