Шахтар — Реал: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Дізнайся, хто транслюватиме поєдинок за участю української команди у Лізі чемпіонів.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар у Польщі проведе домашній матч проти мадридського Реалу.

Незважаючи на всі труднощі в Україні через війну проти рф, а також помітне оновлення складу, "гірники" досить добре виступають у єврокубках.

Шахтар — Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У першому турі команда Ігора Йовічевіча несподівано обіграла Лейпциг, а потім поділила очки із Селтіком. Потім була поразка від Реала у Мадриді.

Після трьох турів Реал і Шахтар — лідери групи F, але "вершкові" мають дев'ять очок, а "гірники" — чотири. Позаду йдуть Лейпциг (три) та Селтік (одне).

Де дивитись матч Шахтар — Реал?

У прямому ефірі матч покаже медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором турніру в Україні.

Крім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

Нагадаємо, що матч Шахтар — Реал відбудеться завтра, 11 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.