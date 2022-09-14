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Коке: Ми маємо бути самокритичними. Баєр заслужив на перемогу

14 вересня 2022

Коке, Getty Images

Хавбек "матрацників" поділився своїми думками після гри з Баєром.

Півзахисник мадридського Атлетіко Коке прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баєра (0:2).

"Я відчував, що ми більш менш контролювали хід матчу, бо мало що відбувалося. Але потім у двох контратаках вони забили два голи.

Я думаю, що ми можемо зробити набагато більше, ми можемо дати більше, ми показали це в інших матчах. Ми маємо бути самокритичними. Ми знали, що вони мають швидких гравців, і тому вони змогли створити нам проблеми.

Нам потрібно бути сильнішими в обох галузях, агресивнішими — це один із ключових моментів. Баєр заслужив на перемогу", — наводить слова Коке Yahoo!sport з посиланням на Movistar.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баєр — Атлетіко.

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