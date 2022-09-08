Брюгге — Баєр 1:0 Відео голу та огляд матчу

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У рамках першого туру Ліги чемпіонів Брюгге вдома з мінімальним рахунком здолав леверкузенський Баєр — 1:0.

Героєм цього поєдинку став захисник господарів Сілла, який забив єдиний м'яч команди. До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Брюгге - Баєр 1:0

Голи: Сілла, 42

Брюгге: Міньйоле — Одуа, Мехеле, Сілла, Маєр — Нільсен, Оньєдіка (Баланта, 83), Ванакен — Сков (Сандра, 83), Сова (Соболь, 89) — Хутгла (Яремчук, 64).

Баєр: Градецкі — Баккер (Гложек, 67), Хінкапіє, Та, Коссуну — Андріх (Демірбай, 67), Арангіс (Паласіос, 46), Діабі, Хадсон-Одой (Амірі, 86), Фрімпонг (Азмун, 86) — Шик.

Попередження: Паласіос, Андріх, Демірбай, Сова.