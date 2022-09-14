Атлетіко поступився Баєру

Атлетико в рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушив у гості до леверкузенського Байєра.

Команда Дієго Сімеоне намагалася розкрити оборону суперника, у другому таймі було зроблено заміни, орієнтовані на атаку.

Проте Байєр зміг підловити суперника на помилках і двічі вразив ворота Грбича.

Байєр — Атлетіко 2:0

Голи: Андріх, 84, Діабі, 87

Байєр: Градецькі – Коссуну, Та, Тапсоба (Баккер, 89), Інкапіє – Демірбай, Андріх, Хадсон-Одої (Амірі, 90) – Шик (Арангіс, 89), Діабі (Азмун, 89), Гложек (Фрімпонг, 69) .

Атлетико: Грбіч — Моліна (Грізманн, 63), Вітцель, Феліпе, Ермосо, Рейнілду (Караско, 62) — Коке, Сауль (де Пауль, 46), Льоренте — Мората (Матеус Кунья, 73), Жоау Феліш (Корреа, 73).