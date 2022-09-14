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Байєр — Атлетіко 2:0 Відео голів та огляд матчу

14 вересня 2022

Байєр — Атлетіко, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Леверкузенський Баєр у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі мав зустрічався з мадридським Атлетіко на тлі стартової поразки від бельгійського Брюгге (0:1), тоді як суперники вирвали перемогу над португальським Порту (2:1).

Перебіг подій на полі в першому таймі вказував на невелику перевагу гостей, що тільки зростала вже після перерви. Однак колектив Дієго Сімеоне виявився неспроможним утілити власні непогані вихідні позиції в забиті м’ячі, чим скористались суперники під завісу зустрічі.

Два блискавичних випади від Роберта Андріха та Мусси Діабі вирішили долю цього протистояння.

Огляд матчу:

Байєр — Атлетіко 2:0
Голи: Андріх, 84, Діабі, 87

Байєр: Градецькі – Коссуну, Та, Тапсоба (Баккер, 89), Інкапіє – Демірбай, Андріх, Хадсон-Одої (Амірі, 90) – Шик (Арангіс, 89), Діабі (Азмун, 89), Гложек (Фрімпонг, 69) .

Атлетико: Грбіч — Моліна (Грізманн, 63), Вітцель, Феліпе, Ермосо, Рейнілду (Караско, 62) — Коке, Сауль (де Пауль, 46), Льоренте — Мората (Матеус Кунья, 73), Жоау Феліш (Корреа, 73).

Попередження: Коссуну, Та, Андріх.

Джерело: MEGOGO.

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