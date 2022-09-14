Сімеоне: Баєр виграв матч завдяки двом хорошим контратакам

Аргентинський фахівець поділився своїми думками після гри з Баєром.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баєра (0:2).

"Ми не змогли вирішити результат матчу до 70-80 хвилини. Ми не прийняли правильних рішень, і вони зловили нас на контратаках. Вони виграли матч завдяки двом хорошим контратакам.

Прямо зараз ми маємо забути про цю гру. Нас чекає на Брюгге, який виграв. Нам належить зіграти два матчі поспіль проти них, і це буде дуже важко. Втім, як завжди, буває на груповому етапі Ліги чемпіонів", — наводить слова Сімеоне прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баєр — Атлетіко.