Ноєр обійшов Буффона по сухих матчах у Лізі чемпіонів

Це був 53 сухий матч для німецького голкіпера в матчах Ліги чемпіонів.

Баварія у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів обіграла Барселону з рахунком 2:0.

У цьому матчі взяв участь воротар мюнхенського клубу Мануель Ноєр, який залишив свої ворота сухими.

За інформацією William Hill, це був 53 сухий матч для німецького голкіпера в матчах Ліги чемпіонів.

Таким чином, Ноєр вийшов на друге місце за кількістю сухих матчів у ЛЧ, випередивши Джанлуїджі Буффона (52).

Рекордсменом за цим показником є ​​колишній воротар Порту та мадридського Реала Ікер Касільяс, на рахунку якого 59 сухих матчів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Барселона.