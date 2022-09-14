Ноєр обійшов Буффона по сухих матчах у Лізі чемпіонів

Баварія у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів обіграла Барселону з рахунком 2:0.
У цьому матчі взяв участь воротар мюнхенського клубу Мануель Ноєр, який залишив свої ворота сухими.
За інформацією William Hill, це був 53 сухий матч для німецького голкіпера в матчах Ліги чемпіонів.
Таким чином, Ноєр вийшов на друге місце за кількістю сухих матчів у ЛЧ, випередивши Джанлуїджі Буффона (52).
Рекордсменом за цим показником є колишній воротар Порту та мадридського Реала Ікер Касільяс, на рахунку якого 59 сухих матчів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Барселона.