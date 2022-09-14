Нагельсманн: Барселона мала більше шансів у першому таймі

Наставник німецького клубу поділився своїми думками після гри із Барселоною.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував перемогу своєї команди в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (2:0).

"Барселона мала більше шансів у першому таймі, але їм не вистачало останнього пасу, а нам доводилося покладатися на Ноєра.

У другому таймі ми захищалися набагато краще, з більшою агресією. Я був дуже задоволений. Ми були кращими у другому таймі.

Сьогодні ми показали ту ефективність, якої нам не вистачало проти Штутгарта та Гладбаха. Це було вирішальним чинником та ключем до перемоги", — наводить слова Нагельсманна прес-служба німецького клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Барселона.