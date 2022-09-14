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Баварія — Барселона 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

14 вересня 2022

Getty Images

Дивіться взяття воріт у поєдинку на Football.ua.

У рамках другого раунду групового етапу Ліги чемпіонів Баварія змогла здолати Барселону з рахунком 2:0.

Голи вболівальники побачили лише у другому таймі. Спочатку відзначився Люка Ернандес, а за декілька хвилин забив і Лерой Сане.

До вашої уваги відео голів та огляд зустрічі:

Баварія — Барселона 2:0
Голи: Ернандес, 51, Сане, 54

Баварія: Ноєр — Павар (Мазрауї, 21), Упамекано, Ернандес, Девіс — Кімміх, Забітцер (Горецка, 46) — Сане (Тель, 80), Мюллер, Мусіала (Гравенберх, 80) — Мане (Гнабрі, 70).

Барселона: тер Штеген — Роберто, Араухо, Крістенсен (Гарсія, 71), Алонсо — Гаві (де Йонг, 61), Бускетс (Кесс’є, 81), Педрі — Рафінья (Ферран, 62), Левандовські, Дембеле (Фаті, 80).

Попередження: Забітцер, Кімміх — Бускетс.

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