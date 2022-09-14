Хаві: Розлючений через поразку, але пишаюся командою

Керманич Барселони розповів про поразку від Баварії.

Каталонська Барселона в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнала невдачі в протистоянні проти мюнхенської Баварії на полі суперників (0:2).

Баварія — Барселона 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "блаугранас" Хаві після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди звітного вечора.

"Ми були кращими за Баварію в багатьох аспектах. Ми були кращими фізично і домінували в першому таймі. Ми не можемо так просто залишити осторонь цю поразку. Я роздратований, тому що це мав бути день нашої перемоги.

Ми відчували, що наш виступ був дуже якісним, але зрештою це виявився урок для нас. Важкий, проте ми самі в цьому винні, бо не забили, незважаючи на сім чистих гольових моментів. Їх потрібно реалізовувати.

Я розлючений через поразку, але пишаюся командою. Ми були на рівних із суперниками. Навіть можна сказати, що ми були в чомусь кращими за них, але футбол — це історія про перемогу та переможених.

Перший гол ми пропустили з кутового, а другий — із постійних контратак. Ми маємо повну команду якісних футболістів, але вони все ще знаходяться на самому початку шляху. Ми маємо покращити роботу в чужому штрафному.

Це добре, що ми грали у відкритий футбол, але для перемоги цього недостатньо. Коли ми говоримо про змагання такого рівня, ми говоримо про те, що потрібно швидше думати під час перебудови з оборони до атаки. У цьому й полягає ефективність команди. Потім ви опиняєтесь навпроти воротаря і маєте забити гол.

Перший тайм був чудовим у нашому виконанні, ми домінували на полі суперників, вигравали дуелі… Заслуговували на перемогу.

Треба вчитись на власних помилках. Коли стає складно, ти вчишся. Грати за рахунку 0:1 таким чином, як це робили ми, не можна. Суперники не можуть мати контратаки через центральну зону. Ми повинні вчитись. Ми поїхали додому з рахунком 0:2, але він не відповідає тому, що я бачив на полі", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона проведе вдома проти міланського Інтера.