Моріц: Шахтар — структурована команда з гарною лінією півзахисту

Захисник Селтіка Йенц Моріц прокоментував майбутній матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.
"Для мене цей матч буде черговим великим матчем у моїй кар'єрі, також він буде великим і для моєї команди. Ми готові й гратимемо зосереджено.
З Реалом ми добре відіграли 60 хвилин, наразі ж нам варто звернути увагу на те, щоб скористатися всіма своїми шансами, не залишаючи все на фінал матчу.
Шахтар – структурована команда з гарною лінією півзахисту: суперник відмінно грає в блоці, а потім контратакує. Про це слід думати, однак також важливо доставляти м'ячі до потрібних нам зон поля.
Кожен поєдинок – непростий виклик, цього ж очікуємо й від зустрічі із Шахтарем. Проте все залежить від нас, адже саме ми гратимемо. Як і в будь-якому іншому матчі, розраховуємо на позитивний результат. Слід перемагати, тому почнемо грати в наш футбол від перших хвилин. Ми чудово підготувались, важко тренувалися. До суперника команда готова.
Шахтар — це молода команда, яка широко веде гру. Я б відзначив контратаки, адже Шахтар може дуже швидко переходити з оборони в атаку", - наводить слова Моріца прес-служба "гірників".
Нагадаємо, матч Шахтар — Селтік відбудеться сьогодні, 14 вересня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.