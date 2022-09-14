Моріц: Шахтар — структурована команда з гарною лінією півзахисту

Йенц Моріц поділився своїми думками напередодні гри із Шахтарем.

Захисник Селтіка Йенц Моріц прокоментував майбутній матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Для мене цей матч буде черговим великим матчем у моїй кар'єрі, також він буде великим і для моєї команди. Ми готові й гратимемо зосереджено.



З Реалом ми добре відіграли 60 хвилин, наразі ж нам варто звернути увагу на те, щоб скористатися всіма своїми шансами, не залишаючи все на фінал матчу.

Шахтар – структурована команда з гарною лінією півзахисту: суперник відмінно грає в блоці, а потім контратакує. Про це слід думати, однак також важливо доставляти м'ячі до потрібних нам зон поля.



Кожен поєдинок – непростий виклик, цього ж очікуємо й від зустрічі із Шахтарем. Проте все залежить від нас, адже саме ми гратимемо. Як і в будь-якому іншому матчі, розраховуємо на позитивний результат. Слід перемагати, тому почнемо грати в наш футбол від перших хвилин. Ми чудово підготувались, важко тренувалися. До суперника команда готова.



Шахтар — це молода команда, яка широко веде гру. Я б відзначив контратаки, адже Шахтар може дуже швидко переходити з оборони в атаку", - наводить слова Моріца прес-служба "гірників".

Нагадаємо, матч Шахтар — Селтік відбудеться сьогодні, 14 вересня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.