Постекоглу: На Селтік чекає важка гра з Шахтарем

Головний тренер шотландців висловився щодо поєдинку.

Головний тренер Селтіка Ангелос Постекоглу прокоментував майбутній матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.

"Війна? Я це розумію і розумію цей контекст. Але зрештою завтра матч Ліги чемпіонів, а отже, кожен з нас, кожна з команд робитиме все, щоб презентувати себе найкращим чином. Тому я розраховую на чудову гру.



Ми маємо проблеми, пов'язані з тим, що деякі наші гравці перебувають не в найкращому фізичному стані, однак ми говоримо про Лігу чемпіонів, де кожен матч є складним. Завтра на нас чекає важка гра, проте ми до цього готові.



Гра з Реалом? Якщо йдеться про труднощі та моє ставлення до них, то воно не змінилося – мій рівень упевненості в команді лишається таким самим, як і минулого тижня. Вийдемо на поле та зіграємо у футбол. Так, це буде непростий поєдинок, але ми гратимемо, щоб перемогти", — наводить слова тренера офіційний сайт "гірників".

Матч проти Селтіка у Лізі чемпіонів пройде у середу, 14 вересня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.