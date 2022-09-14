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-
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-
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22:00
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Постекоглу: На Селтік чекає важка гра з Шахтарем

14 вересня 2022

Ангелос Постекоглу, getty images

Головний тренер шотландців висловився щодо поєдинку.

Головний тренер Селтіка Ангелос Постекоглу прокоментував майбутній матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.

"Війна? Я це розумію і розумію цей контекст. Але зрештою завтра матч Ліги чемпіонів, а отже, кожен з нас, кожна з команд робитиме все, щоб презентувати себе найкращим чином. Тому я розраховую на чудову гру.

Ми маємо проблеми, пов'язані з тим, що деякі наші гравці перебувають не в найкращому фізичному стані, однак ми говоримо про Лігу чемпіонів, де кожен матч є складним. Завтра на нас чекає важка гра, проте ми до цього готові.

Гра з Реалом? Якщо йдеться про труднощі та моє ставлення до них, то воно не змінилося – мій рівень упевненості в команді лишається таким самим, як і минулого тижня. Вийдемо на поле та зіграємо у футбол. Так, це буде непростий поєдинок, але ми гратимемо, щоб перемогти", — наводить слова тренера офіційний сайт "гірників".

Матч проти Селтіка у Лізі чемпіонів пройде у середу, 14 вересня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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