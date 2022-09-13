Шахтар провів тренування перед матчем проти Селтіка

"Гірники" тренуються на базі Легії.

Ввечері понеділка, 12 вересня, донецький Шахтар провів тренування у Варшаві на базі Легії. Там "гірники" готуються до матчі Ліги чемпіонів проти шотландського Селтіка, який пройде у середу, 14 вересня, о 19:45 за київським часом.

Як зазначають "оранжево-чорні", польський клуб надав Шахтарю усе необхідне для повноцінного робочого процесу, а саме тренувальне поле, тренажерний зал, кімнату для теорії, роздягальню та масажний кабінет.

Андрій Тотовицький займався окремою біговою роботою. Також до команди приєднався Віктор Корнієнко, який вже почав відновлення після травми та операції.

Як можна побачити з фото, в української команди крім роботи на полі та тренажерному залі було й теоретичне заняття.

У вівторок, 13 вересня, Шахтар також проведе відкрите тренування, а також прес-конференцію головного тренера та одного з футболістів.

Нагадаємо, що Тотовицький та Очеретько відвідали у столиці Польщі українських дітей-переселенців.