Матч Шахтар — Селтік обслужить шведська бригада арбітрів

Матч другого туру відбудеться 14 вересня у Варшаві.

Матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та шотландським Селтіком обслуговуватиме шведська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром буде Гленн Нюберг, а його помічниками Махбод Бейгі та Андреас Седерквіст. Резервним рефері призначено Мохаммеда Аль-Хакіма.

За системою ВАР стежитимуть Роб Діперінк та Денніс Хіглер із Нідерландів.

Нагадаємо, що раніше Нюберг працював на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче, який завершився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, матч Шахтар — Селтік відбудеться у середу, 14 вересня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.