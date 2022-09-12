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-
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-
13 вересня
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Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
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-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
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-
14 вересня
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Матч Шахтар — Селтік обслужить шведська бригада арбітрів

12 вересня 2022

Гленн Нюберг, ФК Динамо Київ

Матч другого туру відбудеться 14 вересня у Варшаві.

Матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та шотландським Селтіком обслуговуватиме шведська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром буде Гленн Нюберг, а його помічниками Махбод Бейгі та Андреас Седерквіст. Резервним рефері призначено Мохаммеда Аль-Хакіма.

За системою ВАР стежитимуть Роб Діперінк та Денніс Хіглер із Нідерландів.

Нагадаємо, що раніше Нюберг працював на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче, який завершився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, матч Шахтар — Селтік відбудеться у середу, 14 вересня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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