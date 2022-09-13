Швед: Коли я перебував у Селтіку, це була геть інша команда

Гравець "гірників" висловився щодо Селтіка.

Вінгер донецького Шахтаря Марьян Швед дав коментар напередодні гри проти Селтіка у Лізі чемпіонів.

"Не сказав би, що дуже добре знаю Селтік. Тому що два роки тому, коли я перебував там, це була геть інша команда порівняно з нинішньою: лишилося тільки два гравці з основного складу. Тож я не багато про них знаю, але нам тренерський штаб розповів, і я сам бачив нарізки з матчів, тому можу зазначити, що це гарна команда зі швидкими флангами, яка пресингуватиме нас. Але ми готові до цього. Сподіваюсь, якщо покажемо свою гру, то досягнемо позитивного результату.

Пам'ятаю дебют у Селтіку – це теж було в Лізі чемпіонів, тільки у кваліфікації. Розцінюючи мій період у Селтіку, то, коли повернутися назад, я б зробив так само і перейшов би до цієї команди. Так, мені не вдалося заграти там, але кожен тренер має власне бачення і кожен тренер обирає стартовий склад сам, тому я не можу нічого сказати", — наводить слова Шведа офіційний сайт Шахтаря.

Матч проти Селтіка у Лізі чемпіонів пройде у середу, 14 вересня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.