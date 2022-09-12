Шахтар — Селтік: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Після вдалого старту в Лізі чемпіонів, на "гірників" чекає складний матч проти шотландської команди.

У середу, 14 вересня, донецький Шахтар у домашньому матчі зіграє проти шотландського Селтіка в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Крім Селтіка, у групі "гірників" виступають мадридський Реал і Лейпциг, який поступився Шахтарю в першій грі з рахунком 1:4.

Де дивитись матч Шахтар — Селтік?

Транслюватиме зустріч сервіс MEGOGO. Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри.

Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, то на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу першого туру Ліги чемпіонів.

Матч Шахтар — Селтік відбудеться у Польщі на стадіоні Війська Польського у Варшаві.