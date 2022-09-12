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4
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0
06 вересня
22:00
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0
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0
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3
07 вересня
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1
07 вересня
22:00
Атлетіко
2
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1
07 вересня
22:00
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0
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22:00
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0
Баварія
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5
Вікторія Пльзень
1
07 вересня
22:00
Тоттенгем
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Марсель
0
07 вересня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Інтер
-
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Тоттенгем
-
13 вересня
19:45
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Рейнджерс
-
Наполі
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
Мілан
-
Динамо Загреб
-
14 вересня
19:45
Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Шахтар — Селтік: де дивитись матч Ліги чемпіонів

12 вересня 2022

Getty Images

Після вдалого старту в Лізі чемпіонів, на "гірників" чекає складний матч проти шотландської команди.

У середу, 14 вересня, донецький Шахтар у домашньому матчі зіграє проти шотландського Селтіка в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Крім Селтіка, у групі "гірників" виступають мадридський Реал і Лейпциг, який поступився Шахтарю в першій грі з рахунком 1:4.

Де дивитись матч Шахтар — Селтік?

Транслюватиме зустріч сервіс MEGOGO. Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри.

Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, то на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу першого туру Ліги чемпіонів.

Матч Шахтар — Селтік відбудеться у Польщі на стадіоні Війська Польського у Варшаві.

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