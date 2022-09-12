Шахтар — Селтік: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграють між собою донецький Шахтар і шотландський Селтик.
Підопічні Ігора Йовічевича спробують піднести для своєї країни та вболівальників другу перемогу поспіль, після того, як у першому турі "гірники" розібралися з Лейпцигом (4:1).
Зазначимо, що між собою Шахтар та Селтік провели чотири матчі в історії. Кожна команда має дві перемоги, а різниця м'ячів на користь "гірників" — 6:3. Остання гра була зафіксована у 2007 році, коли Селтік обіграв Шахтар (2:1) у групі Ліги чемпіонів.
Онлайн-трансляція матчу:
Крім Селтіка та Лейпцига, в одну групу Ліги чемпіонів разом із "гірниками" потрапив мадридський Реал, який у першому турі обіграв Селтік у гостях з рахунком 3:0.
За версією букмекерів фаворитом цієї зустрічі є Селтік.
Нагадаємо, матч Шахтар — Селтік відбудеться у середу, 14 вересня, о 19:45 за київським часом.