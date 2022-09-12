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-
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Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
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-
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Копенгаген
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Севілья
-
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22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
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Шахтар — Селтік: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

12 вересня 2022

Getty Images

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів за участю української команди.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграють між собою донецький Шахтар і шотландський Селтик.

Підопічні Ігора Йовічевича спробують піднести для своєї країни та вболівальників другу перемогу поспіль, після того, як у першому турі "гірники" розібралися з Лейпцигом (4:1).

Зазначимо, що між собою Шахтар та Селтік провели чотири матчі в історії. Кожна команда має дві перемоги, а різниця м'ячів на користь "гірників" — 6:3. Остання гра була зафіксована у 2007 році, коли Селтік обіграв Шахтар (2:1) у групі Ліги чемпіонів.

Онлайн-трансляція матчу:

 

Крім Селтіка та Лейпцига, в одну групу Ліги чемпіонів разом із "гірниками" потрапив мадридський Реал, який у першому турі обіграв Селтік у гостях з рахунком 3:0.

За версією букмекерів фаворитом цієї зустрічі є Селтік.

Нагадаємо, матч Шахтар — Селтік відбудеться у середу, 14 вересня, о 19:45 за київським часом.

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