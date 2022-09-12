Шахтар прилетів до Варшави на матч Ліги чемпіонів проти Селтіка

У заявку команди Ігора Йовічевіча потрапили 27 футболістів.

Донецький Шахтар прилетів до Варшави для проведення матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Селтіка. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У заявку команди Ігора Йовічевіча потрапили 27 футболістів.

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Лукас Тейлор, Конопля, Фарина, Козік

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков

Сьогодні "гірники" готуватимуться до матчу, а завтра відбудеться прес-конференція головного тренера та відкрите тренування.

Нагадаємо, матч Шахтар — Селтік відбудеться у середу, 14 вересня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Зазначимо, що у першому турі Ліги чемпіонів Шахтар впевнено розібрався з Лейпцигом (4:1), а Селтік поступився Реалу (0:3).