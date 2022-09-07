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-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
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РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
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-
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Клопп: Я ще жодного разу не вигравав у Неаполі

07 вересня 2022

Юрген Клопп, офіційний сайт Ліверпуля

Сьогодні німецький коуч спробує перервати невтішну статистику.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився напередодні матчу з Наполі у Лізі чемпіонів.

"Я тут ще не перемагав. Ні з Ліверпулем, ні з Боруссією, але часто, коли ми грали в одній групі з Наполі, ми виходили у фінал. Я, як кажуть у нас, "пізня квітка". Мені потрібно більше часу, щоб чогось добитися. Іноді мені потрібно кілька спроб, іноді три, а то й чотири. У випадку з Наполі, очевидно, чотири", — сказав німець на передматчевій пресконференції.

Матч Наполі – Ліверпуль розпочнеться сьогодні о 22:00. Football.ua веде текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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