Клопп: Я ще жодного разу не вигравав у Неаполі

Сьогодні німецький коуч спробує перервати невтішну статистику.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився напередодні матчу з Наполі у Лізі чемпіонів.

"Я тут ще не перемагав. Ні з Ліверпулем, ні з Боруссією, але часто, коли ми грали в одній групі з Наполі, ми виходили у фінал. Я, як кажуть у нас, "пізня квітка". Мені потрібно більше часу, щоб чогось добитися. Іноді мені потрібно кілька спроб, іноді три, а то й чотири. У випадку з Наполі, очевидно, чотири", — сказав німець на передматчевій пресконференції.

Матч Наполі – Ліверпуль розпочнеться сьогодні о 22:00. Football.ua веде текстову онлайн-трансляцію поєдинку.