Клопп: Через три дні ми граємо проти Вулвергемптона. Якщо вони дивилися матч із Наполі, то не можуть зупинитися від сміху

Головний тренер Ліверпуля висловився після приголомшливої поразки від Наполі у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку своєї команди у матчі першого туру ЛЧ проти Наполі (1:4).

"До того моменту, поки на поле не вийшов Тьяго, я не можу згадати жодної ситуації контрпресингу. Все було очевидним. Чому так сталося, я не можу відповісти зараз. Потрібно це пережити.

Наполі провів дуже гарну гру, а ми ні. Це перше пояснення поразки. Останні два голи ми практично принесли їм на блюдечку. Ми мали захищатися набагато краще.

Маючи у воротах Алісона, ви повинні дійсно дуже погано грати, щоб пропустити три голи в одному таймі. Через три дні ми граємо проти Вулвергемптона і, можливо, якщо вони дивилися сьогоднішній матч, то не можуть зупинитися від сміху", — цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, вчора після поразок у Лізі чемпіонів було звільнено двох німецьких тренерів – Томаса Тухеля з Челсі та Доменіко Тедеско з Лейпцига.