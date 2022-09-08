Динамо Загреб
1
Челсі
0
06 вересня
19:45
Боруссія Дортмунд
3
Копенгаген
0
06 вересня
19:45
РБ Зальцбург
1
Мілан
1
06 вересня
22:00
Селтік
0
Реал Мадрид
3
06 вересня
22:00
РБ Лейпциг
1
Шахтар
4
06 вересня
22:00
Севілья
0
Манчестер Сіті
4
06 вересня
22:00
ПСЖ
2
Ювентус
1
06 вересня
22:00
Бенфіка
2
Маккабі Хайфа
0
06 вересня
22:00
Аякс
4
Рейнджерс
0
07 вересня
19:45
Айнтрахт Франкфурт
0
Спортінг Лісабон
3
07 вересня
19:45
Наполі
4
Ліверпуль
1
07 вересня
22:00
Атлетіко
2
Порту
1
07 вересня
22:00
Брюгге
1
Баєр Леверкузен
0
07 вересня
22:00
Інтер
0
Баварія
2
07 вересня
22:00
Барселона
5
Вікторія Пльзень
1
07 вересня
22:00
Тоттенгем
2
Марсель
0
07 вересня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Інтер
-
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Тоттенгем
-
13 вересня
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
Мілан
-
Динамо Загреб
-
14 вересня
19:45
Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Клопп: Через три дні ми граємо проти Вулвергемптона. Якщо вони дивилися матч із Наполі, то не можуть зупинитися від сміху

08 вересня 2022

Юрген Клопп, офіційний сайт УЄФА

Головний тренер Ліверпуля висловився після приголомшливої поразки від Наполі у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку своєї команди у матчі першого туру ЛЧ проти Наполі (1:4).

"До того моменту, поки на поле не вийшов Тьяго, я не можу згадати жодної ситуації контрпресингу. Все було очевидним. Чому так сталося, я не можу відповісти зараз. Потрібно це пережити.

Наполі провів дуже гарну гру, а ми ні. Це перше пояснення поразки. Останні два голи ми практично принесли їм на блюдечку. Ми мали захищатися набагато краще.

Маючи у воротах Алісона, ви повинні дійсно дуже погано грати, щоб пропустити три голи в одному таймі. Через три дні ми граємо проти Вулвергемптона і, можливо, якщо вони дивилися сьогоднішній матч, то не можуть зупинитися від сміху", — цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, вчора після поразок у Лізі чемпіонів було звільнено двох німецьких тренерів – Томаса Тухеля з Челсі та Доменіко Тедеско з Лейпцига.

команди
статті на тему:
Айнтрахт — Спортінг, Getty Images 08 сентября 2022 Айнтрахт — Спортінг 0:3 Відео голів та огляд матчу
Аякс — Рейнджерс, twitter.com/AFCAjax 08 сентября 2022 Аякс — Рейнджерс 4:0 Відео голів та огляд матчу
фото ФК Динамо Київ 08 сентября 2022 Фенербахче — Динамо Київ. Напередодні
  Rambler's Top100