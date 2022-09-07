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Півзахисник Лейпцига Лаймер: Ми домінували на полі, але пропустили необов'язкові голи. Так не перемогти у Лізі чемпіонів

07 вересня 2022

КОНРАД ЛАЙМЕР, GETTY IMAGES

Хавбек німців висловився після оглушливої поразки від Шахтаря.

Півзахисник Лейпцига Конрад Лаймер прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря (1:4) у матчі Ліги чемпіонів.

"Так, цього вечора щастило не нам. Ми висували крайніх захисників ближче до атаки, часом ризикуючи і після цього заслужено зрівняли рахунок. Я був упевнений, що виграємо, але за 60 секунд пропустили знову, і просто не міг повірити, що так все сталося.

Справа не в грі з трьома або ж із чотирма захисниками. На мою думку, у футболі не розстановки важливі. Кожен має свої завдання на полі, і їх слід виконувати.

Ми програли з рахунком 1:4 – результат поганий. Ми домінували на полі, проте недбало виконали кілька завершальних передач і пропустили необов'язкові голи. Так не перемогти ні у Лізі чемпіонів, ні у Бундеслізі.

На початку зустрічі я був певен, що виграємо. Ми багато володіли м'ячем, з'являлися небезпечні моменти, але ми залишилися з нулем у графі набраних очок. Нам дуже потрібно було виграти", — цитує футболіста офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у паралельному матчі нашої групи Реал розбив Селтік (3:0). Тепер Шахтар та Реал очолюють квартет. У наступному турі донеччани зіграють із Селтіком, а Реал випробуватиме на міцність Лейпциг. Матчі відбудуться 14 вересня.

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