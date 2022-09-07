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-
13 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
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-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
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-
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Ювентус
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-
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Тедеско: Дуже важко підібрати правильні слова

07 вересня 2022

Доменіко Тедеско

Коуч Лейпцига поділився враженнями від гри проти донецького Шахтаря.

Шахтар розгромив РБ Лейпциг на його ж полі з рахунком 4:1. Головний тренер "червоних биків" Доменіко Тедеско висловив свою думку стосовно гри своєї команди. 

"Мені важко підібрати правильні слова. Те, як розгорталася ця гра, було божевіллям. Вона стала відображенням багатьох речей, які відбуваються із нами останнім часом. Важко звинуватити гравців у відсутності ментальності. Вони мчали вперед і намагалися забити. 

Ми блискуче почали другий тайм і зрівняли рахунок, але потім стався другий удар Шахтаря по воротах. Це важко. Ми просто занадто легко втрачали м'ячі і були змушені справлятися з великою кількістю контратак. Тому стали менш сміливими та вже не так багато грали вперед. Звісно, я дуже розчарований результатом. Треба просто прийняти цю поразку. Завтра усе буде виглядати дещо інакше. Треба йти далі та зосередитись на грі проти Дортмунда". 

Нагадаємо, що німецькі ЗМІ пророкують екс-коучу Шальке втрату посади після невдач на старті цього сезону, а також все активніше говорять про прихід Марко Розе на зміну тренеру "биків".

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