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Селтік — Реал 0:3 Відео голів та огляд матчу

07 вересня 2022

Селтік — Реал, Getty Images

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Суперники донецького Шахтаря та німецького РБ Лейпциг за групою F Ліги чемпіонів УЄФА паралельним ходом проводили власне протистояння в Глазго.

Після нічийної гри в першій половині зустрічі, мадридському Реалу вдалось відкрити рахунок поперерві завдяки Вінісіусу Жуніору, якого майже навздогін підтримав власним голом Лука Модрич.

А вже під завісу основного часу Еден Азар збільшив перевагу власної команди, хоча бельгієць знову ризикував залишитись на лаві для запасних, якби не травма Каріма Бензема ще під час першого тайму.

Огляд матчу:

Селтік — Реал 0:3
Голи: Вінісіус, 56, Модрич, 60, Азар, 77

Селтік: Гарт — Юранович, Картер, Єнц, Тейлор — О'Райлі (Муй, 72), Макгрегор, Хатате (Теренбулл, 72) — Абада (Маеда, 46), Жота (Хакшабанович, 82) — Якумакіс (Фурухасі, 72).

Реал: Куртуа — Менді, Алаба, Мілітао (Рюдігер, 46), Карвахаль — Кроос, Чаумені (Камавінга, 71), Модрич (Асенсіо, 80)- Вінісіус (Родріго, 80), Вальверде — Бензема (Азар, 30).

Попередження: Менді, Маеда.

Джерело: MEGOGO.

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