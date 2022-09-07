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-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
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-
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Анчелотті: Другий тайм у виконанні Реала був показовим

07 вересня 2022

Карло Анчелотті

Наставник мадридців поділився думками щодо гри проти Селтіка.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті поділився думками стосновно перемоги його команди над Селтіком у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що "вершкові" перемогли з рахунком 3:0 на виїзді, але довгий час мали серйозні проблеми із шотландцями. 

"Нам було дуже важко, але я не можу сердитися на команду. Селтік чудова команда, на їхньому стадіоні чудова атмосфера, і це неймовірний досвід — грати тут.

Щодо Бензема — потрібно дочекатися детального медобстеження, але перші ознаки вказують на те, що хвилюватися нема про що. 

Азар плідно працює на тренуваннях та дуже мотивований. У першому таймі йому було непросто після виходу на заміну, але у другій половині зустрічі він віддав асист на гол Луки Модріча та потім забив сам. 

У Едера Мілітао було перевантаження м'язів підколінного сухожилля, тож я вирішив дати йому відпочинок та уникнути жодного ризику". 

У наступному турі Реал Мадрид прийме РБ Лейпциг у столиці.

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