Анчелотті: Другий тайм у виконанні Реала був показовим

Наставник мадридців поділився думками щодо гри проти Селтіка.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті поділився думками стосновно перемоги його команди над Селтіком у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що "вершкові" перемогли з рахунком 3:0 на виїзді, але довгий час мали серйозні проблеми із шотландцями.

"Нам було дуже важко, але я не можу сердитися на команду. Селтік чудова команда, на їхньому стадіоні чудова атмосфера, і це неймовірний досвід — грати тут.

Щодо Бензема — потрібно дочекатися детального медобстеження, але перші ознаки вказують на те, що хвилюватися нема про що.

Азар плідно працює на тренуваннях та дуже мотивований. У першому таймі йому було непросто після виходу на заміну, але у другій половині зустрічі він віддав асист на гол Луки Модріча та потім забив сам.

У Едера Мілітао було перевантаження м'язів підколінного сухожилля, тож я вирішив дати йому відпочинок та уникнути жодного ризику".

У наступному турі Реал Мадрид прийме РБ Лейпциг у столиці.