Терзич: Ми отримали не найлегші команди з кожного кошика

Наставник "джмелів" поділився своїми думками після жеребкування Ліги чемпіонів.

Головний тренер дортмундської Борусії Едін Терзич прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"З інтересом прийняли такий склад групи, хоча, очевидно, ми отримали не найлегші команди з кожного кошика.

Не так давно ми дуже добре відіграли проти Манчестер Сіті та Севільї: всі ігри йшли на рівних. І Копенгаген, будучи чемпіоном Данії також стане для нас справжнім випробуванням.

Завдяки такій групі ми знову побачимося з колишніми дортмундськими гравцями, такими як Голанд, Гюндоган і Ділейні. Дуже чекаємо на зустріч з ними", — наводить слова Терзича прес-служба УЄФА.

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