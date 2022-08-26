Терзич: Ми отримали не найлегші команди з кожного кошика

Головний тренер дортмундської Борусії Едін Терзич прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
"З інтересом прийняли такий склад групи, хоча, очевидно, ми отримали не найлегші команди з кожного кошика.
Не так давно ми дуже добре відіграли проти Манчестер Сіті та Севільї: всі ігри йшли на рівних. І Копенгаген, будучи чемпіоном Данії також стане для нас справжнім випробуванням.
Завдяки такій групі ми знову побачимося з колишніми дортмундськими гравцями, такими як Голанд, Гюндоган і Ділейні. Дуже чекаємо на зустріч з ними", — наводить слова Терзича прес-служба УЄФА.
Раніше Football.ua розповів про цікаві паралелі та інтриги майбутнього групового етапу головного єврокубку.