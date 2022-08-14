Нерес може пропустити матч Ліги чемпіонів проти Динамо

Колишній гравець Шахтаря продовжує відновлюватися після пошкодження.

Вінгер португальської Бенфіки Давід Нерес може пропустити майбутній поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Я досі не знаю, коли Нерес буде готовий на 100%. Я сподіваюся, що він повністю відновився, щоб зіграти з Динамо, але, думаю, нам доведеться ще трохи почекати. У будь-якому випадку наступні кілька днів внесуть ясність у цю ситуацію", — цитує головного тренера "орлів" Рогера Шмідта A Bola.

Нагадаємо, Нерес літом перейшов у Бенфіку з Шахтаря. На його рахунку два проведені матчі та два асисти.

Перша зустріч проти португальського гранду відбудеться 17 серпня у Лодзі о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.