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1
09 серпня
20:00
Аполлон Лімасол
2
Маккабі Хайфа
0
09 серпня
20:00
Пюнік
0
Црвена Звезда
2
09 серпня
20:00
Мідтьюлланн
1
Бенфіка
3
09 серпня
20:45
Динамо Загреб
4
Лудогорець
2
09 серпня
21:00
Ференцварош
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09 серпня
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Нерес може пропустити матч Ліги чемпіонів проти Динамо

14 серпня 2022

Давід Нерес, ФК Бенфіка

Колишній гравець Шахтаря продовжує відновлюватися після пошкодження.

Вінгер португальської Бенфіки Давід Нерес може пропустити майбутній поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Я досі не знаю, коли Нерес буде готовий на 100%. Я сподіваюся, що він повністю відновився, щоб зіграти з Динамо, але, думаю, нам доведеться ще трохи почекати. У будь-якому випадку наступні кілька днів внесуть ясність у цю ситуацію", — цитує головного тренера "орлів" Рогера Шмідта A Bola.

Нагадаємо, Нерес літом перейшов у Бенфіку з Шахтаря. На його рахунку два проведені матчі та два асисти.

Перша зустріч проти португальського гранду відбудеться 17 серпня у Лодзі о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Источник: A Bola

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