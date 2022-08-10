Луческу: Заміна Гармаша була пов'язана з тим, що він почав нервувати та протестувати — це неприйнятно

Керманич Динамо Київ прокоментував вихід до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Київське Динамо зуміло подолати третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів сезону УЄФА, обігравши австрійський Штурм у другій грі двоматчевого протистояння (2:1).

Штурм — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу після завершення зустрічі прокоментував звитягу його команди.

"Сьогодні був неймовірно складний матч проти дуже хорошої команди. Якщо перед поєдинком із Фенербахче я був спокійний і впевнений, що ми можемо перемогти, то сьогодні все було інакше.

Я знав, що ми зустрічаємося з дуже потужною командою, добре підготованою фізично, з молодими, сповненими ентузіазму гравцями. Штурм знає, як грати в кваліфікації, та був дуже вмотивованим.

У такій ситуації ми повинні були не дозволити супернику контролювати гру та володіти позиційною перевагою. Натомість хотіли змусити їх багато рухатися без м'яча. Як ми побачили, у останні 30 хвилин гравці Штурму вже не могли продовжувати грати в свою гру.

Що стосується Вівчаренка, то він дуже добре зіграв в атаці та як наслідок — зумів забити. Я передбачав, що поява на полі Вівчаренка та Караваєва змінить гру, адже це футболісти більш атакувального плану.

Заміна Гармаша під час овертайму була пов'язана з тим, що він почав нервувати та протестувати, що неприйнятно для професійного гравця з його досвідом. Із цим і була пов'язана його заміна, адже він міг створити великі проблеми для нашої команди", — заявив румунський фахівець.

Суперником за наступним раундом відбору для киян стане лісабонська Бенфіка.