Луческу взяв 25 футболістів на матч-відповідь проти Штурму

"Біло-сині" вирушили до міста Грац.

У неділю, 7 серпня, Динамо вирушило до австрійського міста Грац, де зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Штурму.

У неділю вранці динамівці провели тренування в Лодзі, а після обіду вирушили до аеропорту, повідомив офіційний сайт киян.

У майбутньому поєдинку наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на 25 виконавців:

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Олександр Яцик;

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, що поєдинок Штурм — Динамо пройде дев'ятого серпня на стадіоні Меркур-Арена у місті Грац. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.