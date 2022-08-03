Ліга чемпіонів. Розгромні перемоги Буде-Глімта, Маккабі Хайфи та Црвени Звезди, нічия для Ференцвароша

Відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 3 серпня, завершились перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першій зустрічі норвезький Буде-Глімт на своєму полі розгромив Жальгіріс із Литви з рахунком 5:0. У складі норвежців забитими голами відзначилися Ветлесен, Пеллегріно, Сальвесен, Хойбротен та Еспейорд.

Буде-Глімт — Жальгіріс 5:0

Голи: Ветлесен, 33 (пен), Пеллегріно, 36, Сальвесен, 58, Хойбротен, 61, Еспейорд, 90+3.

У другій грі азербайджанський Карабах розписав мирову з угорським Ференцварошем, який приїхав у гості. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Болі господарі відповіли точним ударом Овусу.

Карабах — Ференцварош 1:1

Голи: Овусу, 34 — Болі, 17.

У третій грі ізраїльська Маккабі Хайфа впевнено обіграла кіпрський Аполлон із рахунком 4:0. У складі переможців оформленим дублем відзначився Аль-Фаз, а ще один м'яч забив П'єрро. Їхній успіх підкріпив автогол Пеберна.

Маккабі Хайфа — Аполлон 4:0

Голи: Пеберн, 38 (автогол), Аль-Фаз, 54, 62, П'єрро, 79.

Насамкінець сербська Црвена Звезда розгромила вірменський Пюнік з рахунком 5:0. У складі сербів хет-триком відзначився Букарі, а ще по голу оформили Кангва та Мітрович.

Црвена Звезда — Пюнік 5:0

Голи: Букарі, 29, 44, 70, Кангва, 33, Мітрович, 77.

Нагадаємо, ще в одному протистоянні цього вечора, київське Динамо обіграло австрійський Штурм (1:0).