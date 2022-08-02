Стрічка новин

13:56

Золота ера в дев'яності та багатство завдяки Шевченку: що потрібно знати про Штурм

13:27

Ліга чемпіонів: результати жеребкування плей-офф раунду кваліфікації

13:15

Став відомий потенційний суперник Динамо Київ по плей-оф Ліги чемпіонів

12:55

Жеребкування плей-оф раунду Ліги чемпіонів: як це було

15:59

Тренер Штурма: Якщо гратимемо в повну силу, тоді зможемо пройти Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

14:44

Динамо Київ — Штурм: де дивитись матч Ліги чемпіонів

11:53

Директор Штурму подякував Динамо Київ за "позбавлення пекла у Стамбулі"

22:02

Фенербахче: Під час матчу та після голу гравці Динамо дуже чітко здійснювали провокаційні дії щодо наших уболівальників

17:38

Президент Фенербахче: Ми не будемо просити вибачення перед Україною

12:15

Динамо Київ — Штурм: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів