Ліга чемпіонів: результати жеребкування плей-офф раунду кваліфікації

У вівторок, 2 серпня, УЄФА провело жеребкування плей-офф раунду Ліги чемпіонів. Подія пройшла у штаб-квартирі УЄФА у місті Ньон (Швейцарія).
Результати жеребкування
Шлях чемпіонів:
Карабах (Азербайджан)/Ференцварош (Угорщина) — Шериф (Молдова)/Вікторія (Чехія)
Буде-Глімт (Норвегія)/Жальгіріс (Литва) — Лудогорець (Болгарія)/Динамо Загреб (Хорватія)
Маккабі Хайфа (Ізраїль)/Аполлон Лімасол (Кіпр) — Црвена Звезда (Сербія)/Пюнік (Вірменія)
Копенгаген (Данія) — Трабзонспор (Туреччина)
Шлях представників ліг:
Динамо Київ (Україна)/Штурм (Австрія) — Бенфіка (Португалія)/Мітьюлланд (Данія)
Юніон (Бельгія)/Рейнджерс (Шотландія) — Монако (Франція)/ПСВ (Нідерланди).
Переможці пар вийдуть до групового етапу Ліги чемпіонів. Матчі пройдуть 16/17 та 23/24 серпня поточного року.