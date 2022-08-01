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Тренер Штурма: Якщо гратимемо в повну силу, тоді зможемо пройти Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

01 серпня 2022

Крістіан Ільцер, Getty Images

Крістіан Ільцер поділився думками про майбутній матч з Динамо.

Головний тренер австрійського Штурму Крістіан Ільцер прокоментував майбутній поєдинок третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Ми повинні відновитися фізично та морально, щоб повністю використати свій потенціал. Якщо гратимемо в повну силу, тоді зможемо пройти далі у кваліфікації Ліги чемпіонів. Все має бути правильно, як у грі з Зальцбургом, щоб перемагати такі команди.

Ми намагалися підготувати Якоба Янчера до середи. Однак він змушений був зробити два кроки назад. У середу буде дуже важко", - наводить слова Ільцера Sport Report.

Раніше Football.ua розповів про найбільш пам'ятні україно-австрійські футбольні баталії.

Нагадаємо, що перший матч між Динамо та Штурмом пройде на стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі 3 серпня. Початок гри — о 21:00.

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