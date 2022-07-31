Директор Штурму подякував Динамо Київ за "позбавлення пекла у Стамбулі"

Функціонер прокоментував майбутню гру.

Київське Динамо завдяки проходу турецького Фенербахче зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Штурму з австрійського міста Грац.

Директор суперника киян Андреас Шикер подякував Динамо за те, що ті "позбавили його клуб від пекла у Стамбулі".

"Ми позбавлені справжнього котла. Мені довелося простояти 70 хвилин колись проти Фенербахче, більше я не міг.

Весь стадіон кипить, це справді брутально. Не знаю, як би деякі з наших гравців відреагували на таку атмосферу.

Щодо тих викриків фанатів за президента РФ? Я того не чув. Але якщо це справді так — то це божевілля якесь", — зізнався функціонер в інтерв'ю Kliene Zeitung.

Нагадаємо, що перший матч між Динамо та Штурмом пройде на стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі 3 серпня. Початок гри — о 21:00.